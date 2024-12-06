Tehlikeli Oyunculuk: Çocuklar Kamyonun Arkasında - Son Dakika
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Tehlikeli Oyunculuk: Çocuklar Kamyonun Arkasında

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Bursa'da çocuklar, kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar kamerada.

06.12.2024 13:45
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Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

BURSA - Bursa'da bir grup çocuk seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağıza getirdi. O anlar ise amatör bir kameraya anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Dışarıda oyun oynayan iki çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptılar. Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Bursa, Olay, Son Dakika

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