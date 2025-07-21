Tehlikeli Yüklü Kamyonun Anları

Karabük'te saman yüklü kamyonun trafikte tehlikeli ilerleyişi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük- Zonguldak kara yolunda seyreden bir kamyonun dorsesine yüklenen saman balyalarının dengesiz ve aşırı yüklü olduğu görüldü. Yükün ağırlığı nedeniyle sağa doğru eğilen kamyon, trafikteki diğer sürücülerde tedirginliğe yol açtı.

Yol güvenliğini riske atan o anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun sağa eğik şekilde ilerlediği ve zaman zaman yol dışına taştığı görüldü. - KARABÜK