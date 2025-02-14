Tek teker üzerinde giden motosikletliye 13 bin 420 lira para cezası
ÇANAKKALE - Çanakkale'de tek teker üzerinde giden motosikletliye 13 bin 420 lira para ceza işlemi uygulandı.
Çanakkale'de 'Tek Tekerle Anayolda Giden Motorun' görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 34 JFD 381 plakalı motosiklet sürücüsü S.A.'ya, 'Emniyet Şeridi İhlali', 'Saygısız Hareketlerde Bulunmak', 'Trafik Güvenliği ve Trafik Düzeni Kurallarına Uymamak' ve 'İzin Alınan Gösteri Dışında Akrobatik Hareketlerde Bulunmak' ihlallerinden 13 bin 420 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tek Teker Motosikletliye 13 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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