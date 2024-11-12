Tek Yumrukla Yere Seren Saldırı

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Kadını tek yumrukla böyle yere serdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin tartıştığı kadını tek yumrukla yere serdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde iddiaya göre İ.G. ile bina yöneticisi kadın H.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G.; attığı yumrukla H.D.'yi yere serdi.

Kavga anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.