Tekel Bayi Cinayetinde 4 Sanığa Müebbet Cezası - Son Dakika
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Tekel Bayi Cinayetinde 4 Sanığa Müebbet Cezası

24.05.2025 19:22
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İstanbul'daki tekel bayi cinayetinde 4 sanığa 2 kez müebbet hapis cezası verildi. Gerekçeli karar açıklandı.

Tekel bayi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

2 kez müebbet hapis alan 4 sanık hakkında aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri ve birbirlerinin eylemlerini kolaylaştırdıkları değerlendirmesi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda 2'şer kez müebbet cezası alan sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan 150 sayfa gerekçeli kararda Tarık Özer ve Murat Özer'in şirketi ile maktul Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in şirketi arasındaki alacak verecek meselesi bulunduğu belirtildi. Kararda, Tarık ve Murat Özer'in şirketinin, Cantürk Erzen'in şirketi hakkında icra takibi başlattığı ve Erzen'in ödeme emri gelmesi üzerine sinirlenerek sosyal medyadan sanıklar hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtildi.

28 Temmuz günü paylaşımları öğrenen Tarık Özer ve Murat Özer'in yanlarında Tarık Özer'in oğlu olan Azat Özer ve amca çocuğu olan Servet Özer ile tekel bayiye gittikleri aktarıldı. Tekel bayide maktul Yunus Emre Erzen ile kuzeni Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır'ın oldukları kaydedildi. Sanıklar Tarık Özer ve Murat Özer'in burada Yunus Emre Erzen'e babası Cantürk Erzen'in nerede olduğunu sorduğu, babasını çağırmasını söylediği, maktulün babasını çağırmak istemeyerek neden geldiklerini öğrenmeye çalıştığı gerekçeli kararda aktarıldı.

Sanık Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in omzunu sıktığı ve baskı uyguladığı, sanıklar Tarık ve Murat'ın, maktülden ısrarla babası Cantürk Erzen'i çağırmasını istedikleri de belirtildi. Maktul Yunus Emre Erzen'in, omzunu sıkan Murat Özer'in elini ittiği bunun üzerine sanık Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'i boğazından tutarak arkasındaki dolu alkol şişelerinin bulunduğu rafa doğru sert bir şekilde ittiği gerekçeli kararda ifade edildi. Ardından Murat Özer'in eline aldığı dolu cam alkol şişesi ile maktulün başına sert bir şekilde vurduğu, Yunus Emre Erzen'in kasanın altında bulunan tabancayı alarak sanık Murat Özer'in ayaklarına doğru iki kez ateş ettiği ve aralarında arbede yaşandığı gerekçeli kararda açıklandı. Tarık Özer'in ise tabancası ile maktul Yunus Emre Erzen'e birden fazla kez ateş ettiği, aynı zamanda Murat ve Azat Özer'in de Yunus Emre Erzen'i zapt ettikleri belirtildi. Gerekçeli kararda Tarık Özer'in, maktul Batuhan Bayındır ile katılan Yusuf Erzen'e de birden fazla kez ateş ettiği aktarıldı. Yunus Emre Erzen'e 9, Batuhan Bayındır'a ise 2 adet merminin isabet ettiği ve hayatlarını kaybettikleri gerekçeli kararda belirtildi. Yusuf Erzen'in ise kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığına gerekçeli kararda yer verildi.

Gerekçeli kararda sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri, birbirlerinin eylemlerini kolaylaştırdıkları belirtildi.

Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in maktuller Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'e yönelik işledikleri 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldığı gerekçeli kararda belirtildi. 4 sanığın ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezasına da gerekçeli kararda yer verildi. Tarık ve Azat Özer'in 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay, 4 diğer sanığın ise 'suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapisle cezası gerekçeli kararda aktarıldı.

Gerekçeli kararı değerlendiren müşteki Cantürk Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker "Her ne kadar verilen cezalar sanık açısından 59 seneye tekabül etse de yerleşik infaz kanunundaki cezanın sanığa çektiriliş biçimi bakımından ayrılıklar bulunması sebebiyle iki kez verilmiş müebbet hapis cezasının bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez müebbet şeklinde toplamda da 74 seneye gelecek vaziyette uygulanması yönünde istinaf başvurumuz olacak. Hükmün mahkeme tarafından 150 sayfalık gerekçeli kararda tasarlayarak ve planlayarak olması yönünden tayin edilmiş olması gerektiğine yönelik gerekçeli istinaf dilekçemizde itirazlarımızı hazırlıyoruz. Ayrıca suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından ceza alan sanıkların da alt sınırdan ceza almalarına yönelik itirazlarımızı da dosyaya sunacağız. Fakat bizim açımızdan mahkemenin en yerinde yapmış olduğu değerlendirme sanıkların iştirak halinde bu suçu işlediklerini hükmedilmesi, istinafta da bu dosyanın değerlendirilmesi aşamasında önemli bir unsur olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekel Bayi Cinayetinde 4 Sanığa Müebbet Cezası - Son Dakika

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