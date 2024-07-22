Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı - Son Dakika
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Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan bir tır, yola devrildi ve şoför yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 20:47
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Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan tır yola devrilirken, şoför ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz- Tatvan istikametinde seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 76 DK 211 plakalı matbaa malzemelerinin yüklü olduğu tır, Ahlat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü C.B., Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bitlis, Ahlat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı - Son Dakika

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