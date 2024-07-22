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Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan tır yola devrilirken, şoför ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz- Tatvan istikametinde seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 76 DK 211 plakalı matbaa malzemelerinin yüklü olduğu tır, Ahlat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü C.B., Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.