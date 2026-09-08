Tekirdağ Çerkezköy'de çevre yoluna çıkan büyükbaş, 4 aracın karıştığı kazaya yol açtı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçan büyükbaş hayvana kamyonun çarpması sonucu 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada büyükbaş hayvan telef oldu, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçıp çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvana bir kamyonun çarpmasının ardından, toplam 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza yaşandı. Kaza sonrası büyükbaş hayvan olay yerinde telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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