Tekirdağ Çerkezköy\'de yanan otomobil kullanılamaz oldu, sahibi hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartman otoparkında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan araç sahibi ellerinden ve yüzünden hafif yaralanırken, otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangın, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Araç sahibi yaralandı

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye çalışan araç sahibi, ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sahibi, ambulansta tedavi altına alındı.

Otomobilden geriye demir yığını kaldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.