Tekirdağ Çorlu'da 5 Katlı Apartman Alev Alev Yandı

5 katlı apartman alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 5 katlı binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Yangın sabah erken saatlerde ilçede bulunan Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2'nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Apartmanda oturanlar, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden dışarıya çıktı. Yükselen alevler geceyi adeta gündüze çevirdi.
İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri ayağından yaralandı.
İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çakış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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