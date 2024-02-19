Tekirdağ Çorlu'da düğünde çıkan kavga nedeniyle düğün yarıda kaldı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da düğünde çıkan kavga nedeniyle düğün yarıda kaldı

Tekirdağ Çorlu\'da düğünde çıkan kavga nedeniyle düğün yarıda kaldı

Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta düzenlenen düğün cemiyetinde gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavga nedeniyle düğün erken saatlerde sona erdi. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı önledi. Kavgada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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Tekirdağ Çorlu'da düğünde gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Erken saatlerde başlayan kavga düğünü yarıda bıraktırdı.

Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak üzerinde akşam saatlerinde başlayan düğün cemiyetinde gerginlik yaşandı. Gelin ve damadın yakınları arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. İki grup birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da düğünde çıkan kavga nedeniyle düğün yarıda kaldı - Son Dakika

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