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Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüsün Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüsün Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da Panelvan Minibüsün Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, panelvan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Sürücü Tuğrul Özen yaralı olarak kurtarılırken, araçta bulunan Emre Yorulmaz hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturması devam ediyor.

31.01.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Tekirdağ Çorlu'da panelvan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Silivri Değirmenköy istikametinden Çorlu istikametine seyreden Tuğrul Özen idaresindeki 34 RL 9062 plakalı panelvan, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sonrası sürücü Tuğrul Özen vatandaşların yardımıyla araçtan yaralı çıkarılırken, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz (41) ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emre Yorulmaz'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüsün Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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