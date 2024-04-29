Çorlu'da yangında 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da yangında 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Çorlu\'da yangında 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın giriş katındaki ikamette çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 kardeşten 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

29.04.2024 16:08
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Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın giriş katındaki ikamette yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yangından kurtarılan 2 kardeşten 3 yaşındaki bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu 1. Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında Cihangir Taşdelen (3) ve ağabeyi Enver Taşdelen (5) içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki kardeşi alevlerin arasından çıkardı. Cihangir bebek olay yerinde hayatını kaybederken, 5 yaşındaki Enver Taşdelen ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sinir krizi geçirdi

İki çocuğun annesinin işte olması nedeniyle çocuklara baktığı öğrenilen babaanne Cahide Taşdelen'in yangın esnasında dışarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra yangını fark eden babaanne olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın olayı ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da yangında 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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