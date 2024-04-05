Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi\'nde Müdür Yardımcısı ile Tekniker Arasında Kavga

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Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında iddiaya göre malzeme alımıyla ilgili olarak kavga çıktı. Yaşanan kavga anları kameralara yansıdı.

Hastanede Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile, hastanede protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında iddiaya göre malzeme alımı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kavga neticesinde ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgaya karışan iki taraf, polis merkezine giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ