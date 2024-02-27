Tekirdağ'da yapılan operasyonda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ\'da yapılan operasyonda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde toplam 11 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan üst aramalarında ise çeşitli miktarlarda esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

27.02.2024 12:13
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde E.V., O.Ö., Y.Y., O.K., Ö.B., C.A., D.M.S. ve D.D. isimli şahısların üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 4,31 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şeffaf kağıt ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesi'nde de E.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 gram bonzai ele geçirildi. Saray ilçesi Aziziye Mahallesi'nde ise O.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise F.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan operasyonda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan operasyonda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı - Son Dakika
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