2 Yaşındaki Çocuk Darp Edildi, 2 Gözaltı - Son Dakika
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2 Yaşındaki Çocuk Darp Edildi, 2 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayda 2 kişi gözaltına alındı.

10.09.2024 21:19
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malkara'da meydana gelen olayda, S.Y. isimli 2 yaşındaki bir çocuk, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan çocuğun vücudundan alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 Yaşındaki Çocuk Darp Edildi, 2 Gözaltı - Son Dakika

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