 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da 67 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan 2 haftalık çalışmalarda kaçakçılık, uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan aranan 67 kişi tutuklandı. Çalışmalarda ayrıca 27 adet ruhsatsız silah, 3 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadelede ise 650 gram eroin, 2 bin 966 adet extacy hap, 56 gram metamfetamin, 98 gram skunk, 107 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelede ise 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 1600 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 34 kilogram tütün, 163 şişe gümrük kaçağı içki, 18 litre el yapımı içki, 8 tarihi obje ele geçirildi.

Tekirdağ\'da 67 kişi tutuklandı
19.12.2023 - 12:31,
Abone Ol

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan 2 haftalık çalışmalarda kaçakçılık, uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan aranan 67 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve uygulamalar kapsamında, 2 haftalık çalışmalarda, 36 bin 944 şahsın sorgulaması yapıldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, silahlı tehdit suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan 110 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 52 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uygulama ve aramalarda, 27 adet ruhsatsız silah, 3 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalarda ise 650 gram eroin, 2 bin 966 adet extacy hap, 56 gram metamfetamin, 98 gram skunk, 107 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olaylarda 63 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadele ise 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 1600 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 34 kilogram tütün, 163 şişe gümrük kaçağı içki, 18 litre el yapımı içki, 8 tarihi obje ele geçirildi. Olaylarda 9 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Toplamda 236 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 67'si şüpheli tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 67 kişi tutuklandı - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 67 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement