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Tekirdağ'da 70 Bin TL Değerinde Ziynet ve Para Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 70 Bin TL Değerinde Ziynet ve Para Çalan Hırsız Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir ikametten 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.U., çaldığı para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da 70 Bin TL Değerinde Ziynet ve Para Çalan Hırsız Tutuklandı
11.01.2024 - 12:56,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 70 bin TL değerinde ziynet ve para çalan hırsız tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan bir ikametten 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalınması ihbarı polisi harekete geçirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayın şüphelisi olan M.U. (44) isimli şahıs çaldığı 10 bin 870 TL, 600 euro ve 2 adet altın kolye ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 70 Bin TL Değerinde Ziynet ve Para Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 70 Bin TL Değerinde Ziynet ve Para Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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