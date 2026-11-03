Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzenin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzenin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü

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Tekirdağ\'da 70 yaşındaki teyzenin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü
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Tekirdağ\'da 70 yaşındaki teyzenin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in öldürülüp evinin yakılmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Cinayete azmettirmekle suçlanan Ö.B. suçlamaları reddederken tutuklu sanık İnci Çalışkan'ın tutukluluk hali devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş'i öldürdükten sonra cesedinin üzerine kolonya dökerek evi ateşe verdiği iddia edilen İnci Çalışkan ile cinayete azmettirmekle suçlanan Ö.B.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede sanık, tanık ve aile yakınlarının ifadeleri dikkat çekerken, sanıkların savunmaları da duruşmaya damga vurdu.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ö.B. hazır bulundu. Cinayetin baş şüphelisi İnci Çalışkan ise iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek cezaevinden duruşma salonuna getirilemedi.

"Söz konusu olayla bir ilgim yoktur"

Tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarına azmettirmekle suçlanan Ö.B., mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ö.B. ifadesinde, İnci Çalışkan ile 2019 yılının sonlarında gönül ilişkisi yaşadıklarını, bu ilişkinin 3-4 ay sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok. İnci Çalışkan ile 2019'un sonlarında başlayan bir gönül ilişkimiz oldu. Bu ilişki 3-4 ay sürdü. Ben evli olduğunu bilmiyordum, evli olduğunu öğrendiğimde ilişkimizi bitirdim. Birbirimizden birkaç defa borç para alıp verdik. İlişkimiz sonlandıktan sonra 5 sene boyunca İnci Çalışkan ile görüşmedik. Çocuğun benden olduğunu söylediği için arada çocuk hasta diyerek para istiyordu benden. Ben İnci Çalışkan'ın teyzesi olan Binnaz Eriş'i tanımıyorum, tanımadığım birinin evinde ne olup ne olmadığını da bilemem. Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktülün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum."

Eşi gönül ilişkisini olaydan sonra öğrenmiş

Mahkemede dinlenen İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise Ö.B.'yi tanımadığını, eşinin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendiğini söyledi.

Binnaz Eriş'i tanıdığını ve evine gidip geldiklerini belirten C.Ç., olay günü belediyedeki işine gittiğini ve yaşananlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Eşinin olaydan sonra kendi hesabına gönderdiği parayla ilgili soruya da yanıt veren C.Ç., olaydan önceki günlerde İnci Çalışkan'ın babasının borcu olduğunu söyleyerek aile birikimlerinden para istediğini anlattı. C.Ç., aile hesabındaki altınlardan bozdurulmak üzere eşinin hesabına para gönderdiğini, daha sonra farklı bankalardan çektiği paraları da eşine aktardığını belirterek olay günü gönderilen paranın kendilerine ait altınların karşılığı olduğunu söyledi.

"Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen D.B. ise İnci Çalışkan ile 2015 yılında çocuklarının aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştıklarını belirtti. Ö.B.'yi de Çalışkan aracılığıyla tanıdığını ifade eden D.B., aralarındaki ilişkiye dair kendisine anlatılanları aktardı.

D.B. ifadesinde, İnci Çalışkan'ın bir süre sonra Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylediğini belirterek şunları kaydetti:

"İnci Çalışkan ile 2015 yılında tanıştık, çocuklarımız aynı sınıftaydı. Ö.B.'yi İnci Çalışkan vasıtasıyla tanıdım. Bir kere yüz yüze geldim, onun dışında İnci Çalışkan'ın anlattığı kadarıyla biliyorum. İnci Çalışkan bana Ö.B.'nin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. İnci Çalışkan bir süre sonra bana Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İnci hamile kalınca Ö.B., kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim diye tehdit ediyormuş, İnci bana öyle söyledi."

Aile en ağır cezayı istedi

Öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş de mahkemede verdiği ifadede, İnci Çalışkan'ın teyzesinin kızı olduğunu ve annesinin evine sürekli girip çıktığını söyledi.

Serkan Eriş, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "İnci Çalışkan benim teyzemin kızı, sürekli annemin evine girip çıkan birisiydi. İnci'nin annemin evinde ne olup ne olmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Bizim bu ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Duruşma 4 Şubat 2027'ye ertelendi

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarından yargılanan İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cinayete azmettirmekle suçlanan Ö.B. hakkında ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmedildi.

Dava, 4 Şubat 2027 tarihinde saat 11.10'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 9 Ocak 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından evde bulunan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evin ateşe verildiği değerlendirildi.

Olayla ilgili Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Çalışkan'ın adresinde kanlı bıçak ele geçirilirken, kriminal incelemelerde bıçak üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildi. Ayrıca Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zeka üzerinden cinayet yöntemlerine ilişkin aramalar yaptığı da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Süleymanpaşa3. SayfaTekirdağGüncelSon Dakika

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