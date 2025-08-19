Tekirdağ'da 77 Yaşındaki Kadın Kayboldu, Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Tekirdağ'da 77 Yaşındaki Kadın Kayboldu, Arama Çalışmaları Sürüyor

19.08.2025 12:10  Güncelleme: 12:14
Malkara ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Safinaz Koca, 10 Ağustos'tan bu yana kayıp. Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan yaşlı kadın 10 Ağustos gününden bu yana kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Malkara ilçesine bağlı Deveciköy'de yaşayan 77 yaşındaki Safinaz Koca 10 Ağustos Pazar gününden beri kayıp. Yakınlarının 17 Ağustos Pazar günü evinde olmadığını fark etmesi üzerine durum Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. İhbar sonrası geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Aramalara; Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Jandarma Komando Taburu'na bağlı iki tim, AFAD ekipleri, iki arama kurtarma köpeği ile Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı Belediyeleri'ne bağlı arama ve kurtarma ekipler katıldı. Gece ve gündüz arama faaliyetleri devam ediyor.

Termal dron ile tarama

AFAD ekipleri, 5 kilometrelik alanda termal dronlarla tarama yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Yetkililer, bölge halkından Safinaz Koca'yı en son gören ya da bilgi sahibi olanların en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

