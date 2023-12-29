Muratlı\'da Jandarma Operasyonunda 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonlarını arttırdı. Kaçak ve sahte alkol satışlarının engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde M.Ö. isimli şüphelinin evinin garajında içki ürettiği belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda bidonlar içerisinde toplam 800 litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ