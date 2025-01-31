Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 23-29 Ocak 2025 tarihleri arasında 98 aranan şahıs yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 23-29 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 98 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekiplerinin il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 98 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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