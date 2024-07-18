Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Tarafından Öldürülen Anne ve Kız İçin Hala Dava Süreci Başlamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Tarafından Öldürülen Anne ve Kız İçin Hala Dava Süreci Başlamadı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 1 yıl önce alkollü olarak direksiyon başına geçen Enis Demirkıran, çarptığı otomobildeki anne ile kızın ölümüne neden olmuştu. Annesi ve kardeşi için 1 yıldır gözyaşı döken Leyla Erden Muriç, 'Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen biz henüz bir dava süreci görmedik' şeklinde konuştu.

18.07.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 1 yıl önce alkollü olarak direksiyon başına geçen Enis Demirkıran, çarptığı otomobildeki anne ile kızın ölümüne neden olmuştu. Annesi ve kardeşi için 1 yıldır gözyaşı döken Leyla Erden Muriç, "Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen biz henüz bir dava süreci görmedik" şeklinde konuştu.

Olay, 1 yıl önce 21 Temmuz 2023 tarihinde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanköy'deki yazlıklarından İstanbul'a dönüş yolunda olan Semra Demirok'un kullandığı otomobil, Edirne istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobille çarpışmış ve otomobilde bulunan Safiye Erden ile kızı Refiye Erden hayatını kaybetmişti. Alkollü olarak otomobil kullandığı ve kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Enis Demirkıran ve Fatih Güngör ile diğer otomobilin sürücüsü Semra Demirok ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Dava sürecine başlanmadı

Enis Demirkıran'ın ev hapsinde tutulurken, aradan geçen bir yıla rağmen şüpheli hakkında iddianame hazırlanmadığı ve dava sürecine geçilmediği öğrenildi.

"Şahıs, sürekli bir sağlık raporu almayla iddianame almamızı ve aşama kaydetmememize neden oluyor"

Olayın üzerinden 1 yıl geçmesinin üzerinden hala sonuç alınamadığını söyleyen Leyla Erden Muriç, "Sürücünün alkol promili çok yüksek, kırmızı ışık ihlali, hız ihlalleri mevcut olduğu halde hala bir dava sürecine giremedik. Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen biz henüz bir dava süreci görmedik. Bu sürecin bu kadar yavaş ilerlemesi bizi derinden sarsıyor. Karşı tarafa her türlü kuralı ihlal ediyor, suç oluşturuyor. Şahıs, sürekli bir sağlık raporu almayla iddianame almamızı ve aşama kaydetmememize neden oluyor. Bir ayak nasıl sorun teşkil edebilir ki nasıl o dava görülmesin? Bu bizde soru işareti oluşturuyor. Bu süreç bizi çok yıpratıyor. Artık sonuç görmek istiyoruz. Biz bu süreç hızlansın bir an önce adalet yerini bulsun, istiyoruz" dedi.

"Bu pazar ölüm yıl dönümleri yani 1 yıl olacak, biz artık sonuç görmek istiyoruz"

Olayın üzerinden 1 yıl geçtiğini ifade eden Leyla Erden Muriç, "2 masum insanın canına kast var. Bu kasten öldürmek, bu kaza değil cinayet. Kaza çok başka bir şey. Kaza yanlışlıkla meydana gelen olayı tanımlar. Bu kasten adam öldürmek, iki kişinin canına kast ediyor. Biz bu şahsın bir an önce yargılanıp, cezaevine girmesini istiyoruz. Her geçen zaman her geçen süre bizi daha çok yıpratıyor. Bu pazar ölüm yıl dönümleri yani 1 yıl olacak. Biz artık sonuç görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben adalete olan güvenimi yitirmek istemiyorum"

Adalete olan güvenini kaybetmek istemediğini söyleyen Leyla Erden Muriç, "Kural ve hukuk tanımamazlığın ortaya çıkardığı bir cinayet bu. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen artık sesiniz duyulsun. Biz bir an önce sonuç görmek istiyoruz. Bir yıl kadar zaman geçti. Bir ayak nasıl bir sorun teşkil edebilir, bir dava görülemez. Bunu merak ediyorum. Ben adalete olan güvenimi yitirmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Biliyorum ki adalet edecek. Ama bu süreç hızlansın istiyorum" ifadelerini kullandı. Kazaya karışan sürücünün aracının bagajındaki alkolü görüntülediği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Trafik Kazaları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Tarafından Öldürülen Anne ve Kız İçin Hala Dava Süreci Başlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy sayımına geçildi TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:07:50. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Tarafından Öldürülen Anne ve Kız İçin Hala Dava Süreci Başlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement