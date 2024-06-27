Tekirdağ'da asfalt yol çöktü, kamyon yola saplandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da asfalt yol çöktü, kamyon yola saplandı

Tekirdağ Çorlu'da hafriyat kamyonunun geçişi esnasında asfalt yol çöktü. Çukura saplanan kamyon, iş makineleri vasıtasıyla kurtarıldı.

27.06.2024 19:29
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Tekirdağ'da asfalt yol çöktü, kamyon yola saplandı

Hafriyat kamyonu çöken yola düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da hafriyat kamyonun geçişi esnasında asfalt yol çöktü. Çukura saplanan kamyon, iş makineleri vasıtasıyla kurtarıldı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nden Kiremithane Sokağa geçiş yapan bir hafriyat kamyonunun tekerlekleri yolun çökmesi sonucu çukura daldı. Yan yatan kamyonu çukurdan kurtaramayan sürücü, araçtan atlayarak yardım istedi.

Çukura saplanan kamyon, olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Çukur, daha sonra belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kapatıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da asfalt yol çöktü, kamyon yola saplandı - Son Dakika

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