Tekirdağ'da bıçaklı kavga can aldı: Zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan belediye personeli hastanede hayatını kaybederken saldırgan tutuklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen E.B. ile Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Samet Şinik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Samet Şinik ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şinik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ