Tekirdağ'da bin 650 kişi GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bin 650 kişi GBT sorgulaması yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Zıpkın-13' operasyonunda 417 araç durdurularak, bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Operasyonda 7 kişi yakalanırken, 7 sürücüye toplam 6 bin 336 lira trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlara devam edeceğini belirtti.

21.06.2024 13:23
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Zıpkın-13" operasyonunda bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen "Zıpkın-13" operasyonunda 417 araç durdurularak, bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Operasyonda aranması olduğu belirlenen 7 kişi yakalanırken, 7 sürücüye toplam 6 bin 336 lira trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlara devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bin 650 kişi GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bin 650 kişi GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika
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