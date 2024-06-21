Tekirdağ'da bin 650 kişi GBT sorgulaması yapıldı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Zıpkın-13" operasyonunda bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen "Zıpkın-13" operasyonunda 417 araç durdurularak, bin 650 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Operasyonda aranması olduğu belirlenen 7 kişi yakalanırken, 7 sürücüye toplam 6 bin 336 lira trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlara devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ