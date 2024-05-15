Tekirdağ'da Çalıntı Araç Kovalamacası: Şüpheli Yakalandı, Araç Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çalıntı Araç Kovalamacası: Şüpheli Yakalandı, Araç Sahibine Teslim Edildi

Tekirdağ\'da Çalıntı Araç Kovalamacası: Şüpheli Yakalandı, Araç Sahibine Teslim Edildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çalınan bir aracın bulunması için jandarma tarafından yapılan kovalamacada, şüpheli yakalanarak çalıntı araç sahibine teslim edildi. Kovalamaca hem karadan hem havadan görüntülendi ve anbean dron kamerasına yansıdı.

15.05.2024 10:36
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın çalıntı araç kovalamacası hem karadan hem havadan görüntülenirken, şüpheli yakalanarak çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde ikamet eden G.A. isimli şahıs jandarma komutanlığına müracaat ederek 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını beyan etti. Arabayı bulmak için asayiş timleri ve JASAT timleri ile birlikte yapılan kamera ve PTS kayıtları araştırmasında; çalınan araç üzerine sahte plaka takılarak aracın sofular-Misinli-Ulaş istikametinden Çorlu ilçesine gittiği tespit edilerek, bahse konu sahte plakadan ve kamera kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve U.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Her şey hem havadan hem karadan görüntülendi

Çalıntı araç olaydan bir gün sonra seyir halinde tespit edilerek ve JASAT ekipleri tarafından dron ile takibe alındı. Ekipler ile çalıntı araç arasında uzun süren kovalamaca yaşanırken o anlar anbean dron kamerasına yansıdı. Takip sonucu çalıntı araç ve araç içerisinde bulunan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli U.A. aranmaya devam ederken, otomobil sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Çalıntı Araç Kovalamacası: Şüpheli Yakalandı, Araç Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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