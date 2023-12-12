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Tekirdağ'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayında kimliği belirsiz bir kişi, cami cemaatinin namaz kılarken ayakkabılarını çaldı. Şüpheli, çaldığı ayakkabıyı caminin tuvaletindeki ayakkabıyla değiştirerek kaçtı. Polis ekipleri, olayın ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

12.12.2023 - 09:22,
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Camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami cemaatinin yatsı namazına başlamasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, etrafını kontrol ederek kimsenin olmadığından emin olunca, 2 dakika arayla birer çift ayakkabı çaldı.

Camiinin tuvaletlerine giderek burada ayakkabısını çaldığı ayakkabı ile değiştiren şüpheli, daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ise hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ\'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
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