Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ergene ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda dur ihtarına uymayan bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 1 Filistin uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmak istendiği öğrenildi. Operasyon sonucunda göçmenler güvenli bir şekilde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

31.07.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ergene ilçesi karayolu Çorlu- Lüleburgaz istikametinde yapılan kontroller sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 1 Filistin uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmak istendiği öğrenildi.

Operasyonda, göçmenlerin güvenli bir şekilde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi sağlanırken, organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Operasyon, Filistin, Tekirdağ, Suriye, Ergene, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement