Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 56 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 56 kişi tutuklandı

Tekirdağ\'da düzenlenen operasyonda 56 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aranan 130 kişiden 56'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında asayiş suçlarından, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

03.06.2024 10:19
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 130 kişiden 56'sı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 130 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 56 kişi tutuklandı - Son Dakika

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