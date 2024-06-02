Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, motor arızası iddiasıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı. Pilotun sağlık durumu iyi olup, herhangi bir kaza veya kırım meydana gelmedi. Jandarma ekipleri de uçağın iniş yaptığı alana tedbir amacıyla şerit çekti ve soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da eğitim uçağı motor arızası iddiası ile tarlaya mecburi iniş yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı iddiası ile Yağcı Mahallesi'nde bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı.

Atlantic Flight Academy isimli uçuş okuluna ait eğitim uçağı saat 11.00 civarı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra motor arızası iddiasıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında herhangi bir kaza kırım meydana gelmezken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.

Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı, Süleymanpaşa, Jandarma, Tekirdağ, Çorlu, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement