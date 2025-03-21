Tekirdağ'da Elektrik Direğinin Yanında Atık Lastikler Alev Aldı

Tekirdağ'da elektrik direğinin yanında lastikler alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir elektrik direğinin yanında bulunan atık lastikler alev aldı, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir elektrik direğinin dibinde bulunan atık araba lastikleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, çıkan yoğun dumanlar semayı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.