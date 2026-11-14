Tekirdağ\'da eş zamanlı balıkçılık denetiminde satıştaki balıklar tek tek incelendi

Tekirdağ'da ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde balıkçılık faaliyetlerini mercek altına aldı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan balıklar tek tek kontrol edildi.

Tekirdağ'da su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen su ürünleri denetimleri kapsamında Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller sahaya inerek kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde su ürünleri avcılığına yönelik faaliyetler kontrol edilirken, balıkçılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Denetimlerle birlikte denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve mevzuata aykırı avcılığın önüne geçilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılması hedefleniyor.

Tekirdağ genelinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.