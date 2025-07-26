Tekirdağ\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tüm evi sardı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek yapıyı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. - TEKİRDAĞ