Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda, Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların örgüt mensuplarınca kodlandığı ve referans olan şahısların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli kontrol yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

31.05.2024 00:33
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonunda, Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan aday şahısların alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu şahıslara referans olan şahısların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerinde yapılan incelemelerde 7 şüpheli ile, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde güncel olarak faaliyet yürütülmesine ilişkin hakkında bilgiler bulunan 1 şüpheli olmak üzere 8 kişi yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan aday şahısların alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu şahıslara referans olan şahısların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edilen 7 şüpheli ile, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde Tekirdağ'da güncel olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edikleri adli makamlarca adli kontrol yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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