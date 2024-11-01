Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Güvenlik Denetimi

Tekirdağ\'da Geniş Kapsamlı Güvenlik Denetimi

Tekirdağ'da 300 polisle düzenlenen denetimde, 2 bin kişi sorgulandı, 661 araç kontrol edildi.

01.11.2024 22:34
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve asayiş olaylarına karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde düzenlenen uygulamada, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin olduğu 300 polis, kent genelindeki 15 farklı noktada denetime katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, filosuna yeni araçlar ve personel takviyesi yaparak güçlendirildi. Personel ve ekip sayısının iki katına çıkarılmasıyla birlikte, olaylara anında müdahale kabiliyeti artırılan asayiş birimleri, Tekirdağ halkının huzur ve güvenini korumak adına daha etkin çalışmalar sürdürüyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli kişilerin sorgulanması, araç kontrolleri ve uyuşturucu madde aramaları titizlikle yapıldı.

Geniş kapsamlı denetimde 2 bin kişi sorgulandı

Yaklaşık 2 saat süren denetim sırasında 661 aracı, 2 bin kişiyi sorgulayan ekipler, şüpheli görülen araçları ve kişileri detaylı şekilde inceledi. Denetimlerde asayiş ekiplerinin yanı sıra, trafik düzenini sağlamak için trafik birimleri, uyuşturucu ile mücadele amacıyla narkotik birimleri de görev aldı. Özellikle suç ve suçluyla mücadelenin yanı sıra, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara halkın ilgisi yoğun oldu.

300 polis katıldı

15 noktada akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulama, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin olduğu 300 polis, kent genelindeki 15 farklı noktada denetime katıldı. Halkın huzuru için bu tür denetimlerin, önleyici faaliyetler kapsamında düzenlenmeye devam edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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