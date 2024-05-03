Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı

Kapaklı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi, 3 kişi tarafından pompalı tüfekle basıldı. Saldırganlar, aracın eski sahipleri olduklarını iddia ederek iş yerini silahla bastı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganları arıyor ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

03.05.2024 19:34
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfekle geri dönüşüm tesisini bastığı anlar kameralara yansıdı.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisi işleten M.A.'nın iş yerini, 45 gün önce Malkara'dan satın aldığı bir aracın eski sahipleri olduğu iddia edilen kişiler silahla bastı. Araca ve M.A. ile ailesinin polisi aramasını engellemek için telefonlarına el koymak isteyen O.Y., 'Bu arabayı yakarım burayı da yakarım' diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.

M.A. ile 5 ay ortaklıkları olduğu öne sürülen O.Y.'nin ve 2 silahlı arkadaşının da bulunduğu kişileri M.A. ve ailesi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar. O anlar kameralar tarafından saniye saniye altına alındı.

İddiaya göre çöp kamyonetini kaçırmaya çalışan şahıslara engel olmaya çalışan M.A. ve yakınları zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Şahıslar, ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi görünce geldikleri araçla kayıplara karıştı.

O an işletmede bulunan 2'si kadın 5 kişinin ise korku dolu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Kapaklı polisi kayıplara karışan şahısları arıyor. Olay yeri inceleme ekipleri geri dönüşüm tesisinde yaptıkları incelemede boş kovanları toplarken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket geçen polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı - Son Dakika

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