Tekirdağ sahillerinde gürültü ve çevre kirliliğine sıkı denetim

Tekirdağ'da polis ekiplerinin Değirmenaltı kumsalı başta olmak üzere sahil bandında yaptığı uygulamada 500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, vatandaşlara kamu düzeni, çevre temizliği ve gürültü konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazın sahil, kumsal ve parklarda artan yoğunluk nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada hem karadan hem de havadan sahil hattında kapsamlı kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde sahildeki vatandaşların kimlik kontrolleri ve GBT sorgusu yapıldı. Uygulama boyunca herhangi bir olumsuzluğa izin verilmezken, polis ekipleri vatandaşlarla birebir görüşerek yaz aylarında ortak yaşam alanlarında uyulması gereken kuralları anlattı. Polis ekipleri, özellikle sahil bandında ateş yakılmasının, yüksek sesle müzik dinlenmesinin, çevreyi rahatsız edecek gürültü oluşturulmasının ve ses çıkaran patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Vatandaşlardan ailelerin, çocukların ve diğer vatandaşların huzurunu gözetmeleri istenirken, ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Denetim sırasında dağıtılan bilgilendirme broşürlerinde, "Süleymanpaşa sahillerinde, kumsallarında ve parklarında huzuru birlikte koruyalım" mesajı verildi. Broşürde, sahil, park ve kumsalların herkesin ortak kullanım alanı olduğu vurgulanarak, sessizlik, çevre temizliği, karşılıklı saygı ve kamu düzeninin korunmasının toplumsal sorumluluk olduğu ifade edildi. Valilik, kaymakamlık ve belediye kararlarına aykırı davranan kişilere 3 bin 705 lira, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapanlara ise bin 764 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ticari işletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü ihlallerinde ise ceza miktarının ihlalin durumuna göre 38 bin 246 liradan 191 bin 867 liraya kadar çıkabileceği bildirildi. Kimlik veya adres bilgilerini vermekten kaçınan kişilere bin 764 lira, çevreye çöp, sigara izmariti veya benzeri atık atanlara 564 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca kullanılmaz durumdaki ev eşyalarının cadde ve sokaklara bırakılması halinde bin 764 lira, hafriyat ve inşaat atıklarının çevreye dökülmesi durumunda ise ihlalin niteliğine göre 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağı bilgisi de vatandaşlarla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaz sezonu boyunca özellikle sahil kesimleri, kumsallar ve parklarda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, çevreyi rahatsız eden, kamu düzenini bozan veya yasal düzenlemelere aykırı davranışlarla karşılaşan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi, HAYAT Mobil Uygulaması veya 0 (552) 155 59 59 numaralı WhatsApp İhbar Hattı üzerinden güvenlik güçlerine bildirebileceklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ