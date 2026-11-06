Tekirdağ\'da iki ayrı kaza kameraya yansıdı, iki sürücü yaralandı

Tekirdağ'da iki ayrı kaza kameraya yansıdı, iki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da geçtiğimiz çarşamba günü refüje çarpıp ağaca savrulan motosikletin sürücüsü ile geçen hafta gece yarısı bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı. İki kaza da kameraya yansırken, yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.
Tekirdağ'da motosikletin refüje çarptığı ve bir aracın da bahçe duvarına çarptığı iki ayrı kaza kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz çarşamba günü Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden motosikletli, refüje çarpıp ağaca savruldu. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen kazalarla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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