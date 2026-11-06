Tekirdağ\'da iki ayrı kaza kameraya yansıdı, iki sürücü yaralandı

Tekirdağ'da motosikletin refüje çarptığı ve bir aracın da bahçe duvarına çarptığı iki ayrı kaza kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden motosikletli, refüje çarpıp ağaca savruldu. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazalarla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.