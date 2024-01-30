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Tekirdağ'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı - Son Dakika
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Tekirdağ'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı

Tekirdağ'ın Çerkez ilçesinde bir inşaatta bulunan malzemeleri çalan dört şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden ikisi cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı
30.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:11
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Tekirdağ'ın Çerkez ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bir inşaata kamyonet ile gelen dört şüpheli inşaatta bulunan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası patika yolda batan araçta bulunan 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağlık Mahallesi'nde pazar gecesi maskeli şahısların 34 ENZ 39 plakalı kamyonetle gezdiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Kamyonetin civarda bulunan bir inşaattan malzeme çaldığını tespit eden ekipler tarafından yapılan geniş çaplı inceleme sonucu araca Bağlık Mahallesi civarında rastlandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca, kamyonetin patikaya girerek batması sonucu son buldu.

2 şüpheli tutuklandı

Batan araçta bulunan 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, içerisinde 32 adet plywood (inşaat malzemesi kontrplak) bulunan aracın plakasının başka araca ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dindar K., İpek K., E.F. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüpheliden Dindar K. ve İpek K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşları küçük olan E.F ve S.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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