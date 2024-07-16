Tekirdağ'da İş Kazası: İşçi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında İstiklal- Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sık sık iş kazalarının yaşandığı beton fabrikasında yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı düşen Mehmet İ. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Diğer taraftan, sıkça iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ