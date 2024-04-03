3.Sayfa

Tekirdağ'da işçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptı: 16 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada tekstil fabrikasına işçi taşıyan servis minibüsü askeri personel taşıyan servis aracına çarptı. Kazada toplamda 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu - Edirne karayolu üzeri Ergene ilçesi sınırları içerisindeki Ulaş mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre bakkallara ekmek götüren Osman C. idaresindeki 59 AFK 425 plakalı araç lastiği yarıldığı için emniyet şeridinde beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamete seyreden ve askeri personeli taşıyan Uzman Çavuş Yılmaz Doğan yönetimindeki 59 ABN 674 plakalı araç önünde aniden beliren bu araca çarpmanda durdu. Bu iki araca ise bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan içerisinde 26 işçinin bulunduğu Hikmet A. idaresindeki 59 S 1747 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazada işçilerden biri araçta servis minibüsünün ön koltuğunda sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin yanı sıra itfaiye kaza kırım ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı işçi ambulansa alınarak tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralı işçilerin olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildiği kazada 11'i işçi servisinde 5'i de askeri personel taşıyan araçta olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.