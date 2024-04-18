Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan 51 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını yapan 51 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Doğan için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Doğan'ın cenazesi, törenin ardından memleketin Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.

Doğan'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip İslahiye ilçesi Değirmencik köyünde toprağa verileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ