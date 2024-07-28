Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulamaları Gerçekleştirildi

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Tekirdağ'da Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, ZIPKIN-18 Operasyonu kapsamında yapılan uygulamada 1168 kişi ve 400 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan 12 şahıs yakalanarak tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından aranan 3 şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildi. Ayrıca, 7 araca toplam 58 bin 622 TL trafik para cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi ve 1 hacizli yakalamalı araç yed-i emin otoparkına teslim edildi.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise ZIPKIN-19 Operasyonu gerçekleştirildi. Bu uygulamada 221 araç ve 890 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Uygulama sırasında 12 şahsa toplam 38 bin 566 TL trafik para cezası kesildi.

Her iki operasyonda da jandarma ekiplerinin etkin çalışmaları sonucunda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi. - TEKİRDAĞ