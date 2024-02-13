Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde E.B. ve S.B. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Saray Bozoba Mahallesi'nde ise Ö.L.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde ise A.T. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 40 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

13.02.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde E.B. ve S.B. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 9 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Saray Bozoba Mahallesi'nde de Ö.L.K. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde ise A.T. isimli şaha yapılan kaba üst aramasında yaklaşık 40 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement