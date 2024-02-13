Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde E.B. ve S.B. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 9 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Saray Bozoba Mahallesi'nde de Ö.L.K. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde ise A.T. isimli şaha yapılan kaba üst aramasında yaklaşık 40 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ