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Tekirdağ'da Jandarma operasyonunda 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Ergene ilçesi Çorlu- Lüleburgaz istikametinde bir araç içerisinde 7 Suriyeli göçmen tespit edildi. Organizatör olduğu belirlenen araç şoförü F.Ç. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ