Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, pala ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde M.T. isimli şahsa yapılan üst aramasında 2 gram bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde M.S., B.Ö., U.C.A. ve M.K. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda 70 gram bonzai, 1 adet kasatura, 2 adet pala ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde E.Ö. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 54 adet sentetik hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde G.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 210 gram bonzai, 110 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kenevir öğütme aparatı ve 2 bin 930 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayda toplamda 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ