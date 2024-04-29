Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, il genelinde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu, pala ve silah ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde yapılan aramalarda bonzai, kasatura, pala ve kurusıkı tabanca bulunurken, Süleymanpaşa ilçesinde ise bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ve para ele geçirildi. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

29.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu, pala ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde M.T. isimli şahsa yapılan üst aramasında 2 gram bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde M.S., B.Ö., U.C.A. ve M.K. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda 70 gram bonzai, 1 adet kasatura, 2 adet pala ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde E.Ö. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 54 adet sentetik hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde G.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 210 gram bonzai, 110 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kenevir öğütme aparatı ve 2 bin 930 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayda toplamda 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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