Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 327 Bin 480 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenledi. Ö.K. isimli şahsın işletmesinde gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri 327 bin 480 TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 240 kilogram bandrolsüz açık tütün, 40 bin 150 adet içleri tütün ile doldurulmuş makaron ve 22 bin 500 adet bandrolsüz içleri boş makaron tespit etti. Kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Olayla ilgili olarak işletme sahibi Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ