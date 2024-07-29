Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 327 Bin 480 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 327 Bin 480 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, Ö.K. isimli şahsın işletmesinde yapılan aramada 327 bin 480 TL değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Operasyonda 240 kilogram bandrolsüz açık tütün, 40 bin 150 adet içleri tütün ile doldurulmuş makaron ve 22 bin 500 adet bandrolsüz içleri boş makaron bulundu. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

29.07.2024 09:46
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenledi. Ö.K. isimli şahsın işletmesinde gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri 327 bin 480 TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 240 kilogram bandrolsüz açık tütün, 40 bin 150 adet içleri tütün ile doldurulmuş makaron ve 22 bin 500 adet bandrolsüz içleri boş makaron tespit etti. Kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Olayla ilgili olarak işletme sahibi Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Makaron, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 327 Bin 480 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 327 Bin 480 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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