Tekirdağ'da Kadın Kavgasında Bıçaklama

Tekirdağ'da kadın kavgasında kan aktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki kadın arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki kadın arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası bıçakla G.Ö. isimli kadın yaralandı.

Kanlar içinde kalan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.