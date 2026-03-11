Tekirdağ'da Kamyon Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Kamyon Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

11.03.2026 22:20
Hayrabolu'da çöp toplayan 59 yaşındaki Hacer Cidem, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

