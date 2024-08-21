Tekirdağ'da kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı, kurye yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı, kurye yaralandı

Tekirdağ\'da kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı, kurye yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı ve kurye yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

21.08.2024 11:00
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Kıbrıs Caddesi kavşağında meydana geldi. E.İ. idaresindeki 59 RR 478 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ilerlediği sırada Kıbrıs Caddesi üzerinden gelen M.Ç. kontrolündeki 59 AGE 213 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaşanan kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı, kurye yaralandı - Son Dakika

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